Хакан Фидан: Турция готова ко всем сценариям на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Последние события на Ближнем Востоке вновь показали, насколько важны системы противовоздушной обороны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

По словам Фидана, активация систем противовоздушной обороны НАТО после инцидента с двумя ракетами, нарушившими воздушное пространство Турции, полностью соответствует подходу коллективной обороны Североатлантического альянса.

"В сфере противовоздушной обороны мы находимся в координации. С моим коллегой мы придерживаемся одинакового мнения о том, что война должна прекратиться как можно скорее", - сказал Фидан.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также заявил, что Турция готова ко всем сценариям, связанным как с ходом войны в регионе, так и с ее последствиями. По его словам, Анкара круглосуточно работает и над обеспечением безопасности своих граждан, находящихся в зоне риска.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.