Хакан Фидан обсудил с саудовским коллегой напряженность в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

Отмечается, что стороны в ходе беседы обсудили возросшую напряженность в регионе и обменялись мнениями об усилиях, направленных на разрешение ситуации.