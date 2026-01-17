Хакан Фидан обсудил с саудовским коллегой напряженность в регионе
В регионе
- 17 января, 2026
- 20:31
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.
Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.
Отмечается, что стороны в ходе беседы обсудили возросшую напряженность в регионе и обменялись мнениями об усилиях, направленных на разрешение ситуации.
