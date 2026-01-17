Hakan Fidan səudiyyəli həmkarı ilə regional gərginlikləri müzakirə edib
Region
- 17 yanvar, 2026
- 20:24
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə Səudiyyə Ərəbistanından olan həmkarı Feysəl bin Fərhan Əl Səud arasında telefon danışığı baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, XİN başçıları söhbət zamanı son dövrdə yaşanan regional gərginlikləri müzakirə edib, onların həllinə yönəlik səylər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Son xəbərlər
20:50
İndoneziyada göyərtəsində 11 nəfər olan təyyarə radarlardan itibDigər ölkələr
20:32
Ukrayna Rusiya Paralimpiya Komitəsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
20:24
Hakan Fidan səudiyyəli həmkarı ilə regional gərginlikləri müzakirə edibRegion
20:21
"Real" Arbeloanın rəhbərliyi altında ilk qələbəsini qazanıbFutbol
20:16
Fransada Azərbaycan Dostları Assosiasiyasına yeni prezident seçilibXarici siyasət
20:09
KİV: Karni Trampın Qəzza üzrə Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edibDigər ölkələr
20:01
Danimarkada minlərlə insan ABŞ-nin Qrenlandiya siyasətinə qarşı aksiya keçiribDigər ölkələr
19:50
Ukrayna kəşfiyyatı Rusiyanın ölkənin enerji obyektlərinə hücum planlaşdırdığını açıqlayıbDigər ölkələr
19:37