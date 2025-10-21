Хакан Фидан и Ибрагим Калын встретились с главой ХАМАС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын встретились с председателем Совета ХАМАС Мухаммадом Дервишем Исмаилом и членами Политбюро движения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

Согласно информации, встреча прошла в столице Катара Дохе.

Отметим, что делегация во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом находится с визитом в Катаре.