Хакан Фидан и Ибрагим Калын встретились с главой ХАМАС
В регионе
- 21 октября, 2025
- 22:06
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын встретились с председателем Совета ХАМАС Мухаммадом Дервишем Исмаилом и членами Политбюро движения.
Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.
Согласно информации, встреча прошла в столице Катара Дохе.
Отметим, что делегация во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом находится с визитом в Катаре.
