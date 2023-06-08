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Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого обсуждался процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
8 июня 2023 г. 11:22
Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого обсуждался процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRTHaber.

Энтони Блинкен поздравил Хакана Фидана с назначением на новую должность. Стороны обменялись мнениями по перспективам членства Швеции в НАТО, нормализации турецко-армянских отношений, диалогу между Баку и Ереваном, поставкам и модернизации самолетов F-16 и "Зерновой сделке".

Главы внешнеполитических ведомств договорились о скорых повторных обсуждениях общей повестки двух стран.

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Версия на английском языке Hakan Fidan, Antony Blinken discuss Azerbaijan-Armenia normalization process
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidanla Antoni Blinken Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesini müzakirə edib

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