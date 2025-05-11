Haber Global: В Кахраманмараше 1 213 домов вскоре будут переданы законным владельцам

Завершено строительство 1 213 домов в "Азербайджанском квартале", возведенном в городе Кахраманмараш (Турция -ред).

Завершено строительство 1 213 домов в "Азербайджанском квартале", возведенном в городе Кахраманмараш (Турция -ред).

Как сообщает агентство Report, корреспондент телеканала Haber Global побывал в упомянутом городе.

Отмечается, что строительные работы проводились под руководством TOKİ (Администрация жилищного строительства Турции) и MİDA. Дома, разрушенные в результате землетрясения, были восстановлены с применением современных градостроительных подходов.

Проект включает в себя 1 213 жилых домов, 1 318 магазинов и 464 офиса.

На территории квартала также расположены начальная школа и детский сад, названные в честь Гейдара Алиева.

Корреспондент телеканала сообщил, что дома будут переданы их владельцам к концу июня, а в церемонии открытия примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что 6 февраля 2023 года в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7.7 и 7.6 балла с эпицентром в Кахраманмараше. В результате стихии погибли 53 537 человек, ещё 107 213 получили различные травмы. Были разрушены 38 901 здание.