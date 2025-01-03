Haber Global: Турция может полностью покончить с терроризмом в 2025 году

Турция начинает новый год с целью полностью покончить с терроризмом.

Турция начинает новый год с целью полностью покончить с терроризмом.

Как передает Report, об этом говорится в статье "Есть и возможности, и риски. Станет ли 2025 год годом окончания терроризма?", опубликованной на сайте турецкого телеканала Haber Global.

"Турция предпринимает многосторонние шаги для прекращения терроризма как внутри страны, так и за рубежом", - отмечается в статье.

По словам эксперта по безопасности Абдуллы Агара, если новое правительство Сирии полностью не устранит террористическую угрозу, Турция может начать новую операцию в любое время.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Бернардом Куинтином заявил, что необходимо положить конец деятельности террористических организаций в Сирии.