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Haber Global: Турция может полностью покончить с терроризмом в 2025 году

Haber Global: Турция может полностью покончить с терроризмом в 2025 году Турция начинает новый год с целью полностью покончить с терроризмом.
В регионе
3 января 2025 г. 20:55
Haber Global: Турция может полностью покончить с терроризмом в 2025 году

Турция начинает новый год с целью полностью покончить с терроризмом.

Как передает Report, об этом говорится в статье "Есть и возможности, и риски. Станет ли 2025 год годом окончания терроризма?", опубликованной на сайте турецкого телеканала Haber Global.

"Турция предпринимает многосторонние шаги для прекращения терроризма как внутри страны, так и за рубежом", - отмечается в статье.

По словам эксперта по безопасности Абдуллы Агара, если новое правительство Сирии полностью не устранит террористическую угрозу, Турция может начать новую операцию в любое время.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Бернардом Куинтином заявил, что необходимо положить конец деятельности террористических организаций в Сирии.

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Версия на азербайджанском языке "Haber Global": Türkiyə 2025-ci ildə terrora tamamilə son qoya bilər

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