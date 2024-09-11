Haber Global: Открытие Азербайджаном школы в Кахраманмараше - показатель нашего братства

Строительство Азербайджаном школы имени Гейдара Алиева в городе Кахраманмараше является очередным показателем братства между двумя странами.

Строительство Азербайджаном школы имени Гейдара Алиева в городе Кахраманмараше является очередным показателем братства между двумя странами.

Как передает Report, об этом говорится в видеоматериале, подготовленном турецким телеканалом Haber Global.

Сюжет посвящен начальной школе, построенной в квартале "Азербайджан" Кахраманмараша после разрушительного землетрясения в братской стране в феврале 2023 года.

Было отмечено, что это первое завершенное здание в квартале после землетрясения. Строительные работы в районе продолжаются и, по прогнозам, завершатся к концу февраля следующего года.

В трехэтажной школе с полностью оборудованными столовой, библиотекой и буфетом, созданы все условия для обучения учащихся.

В сюжете также рассказывается о гуманитарной помощи, которую Азербайджан оказал Турции после разрушительного землетрясения в братской стране.