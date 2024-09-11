О нас

Haber Global: Открытие Азербайджаном школы в Кахраманмараше - показатель нашего братства

Haber Global: Открытие Азербайджаном школы в Кахраманмараше - показатель нашего братства Строительство Азербайджаном школы имени Гейдара Алиева в городе Кахраманмараше является очередным показателем братства между двумя странами.
В регионе
11 сентября 2024 г. 16:34
Haber Global: Открытие Азербайджаном школы в Кахраманмараше - показатель нашего братства

Строительство Азербайджаном школы имени Гейдара Алиева в городе Кахраманмараше является очередным показателем братства между двумя странами.

Как передает Report, об этом говорится в видеоматериале, подготовленном турецким телеканалом Haber Global.

Сюжет посвящен начальной школе, построенной в квартале "Азербайджан" Кахраманмараша после разрушительного землетрясения в братской стране в феврале 2023 года.

Было отмечено, что это первое завершенное здание в квартале после землетрясения. Строительные работы в районе продолжаются и, по прогнозам, завершатся к концу февраля следующего года.

В трехэтажной школе с полностью оборудованными столовой, библиотекой и буфетом, созданы все условия для обучения учащихся.

В сюжете также рассказывается о гуманитарной помощи, которую Азербайджан оказал Турции после разрушительного землетрясения в братской стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Haber Global: School built in Kahramanmaras is manifestation of Türkiye-Azerbaijan brotherhood
Версия на азербайджанском языке "Haber Global": Azərbaycanın Kahramanmaraşda məktəb açması iki ölkənin qardaşlığı baxımından çox əhəmiyyətlidir

Экслюзивные новости

Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi