О нас

Гурбангулы Бердымухамедов удостоен высшей госнаграды Татарстана

Гурбангулы Бердымухамедов удостоен высшей госнаграды Татарстана Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».
В регионе
20 мая 2022 г. 23:51
Гурбангулы Бердымухамедов удостоен высшей госнаграды Татарстана

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Как передает Report, награду на встрече вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что для него «большая честь принять высшую награду Республики Татарстан» и отметил, что расценивает это как знак большого уважения Татарстана народу Туркменистана.

Напомним, что орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» был учреждён 24 марта 2004 года. Он является высшей государственной наградой Республики Татарстан. Данным орденом награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги в развитии государственности Республики Татарстан, обеспечении прав и свобод граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта, за проявленные отвагу и мужество при охране общественного порядка.

Добавим, что это не первая государственная награда Республики Татарстан, вручаемая Гурбангулы Бердымухамедову. Ранее в 2017 году он стал кавалером ордена “Дуслык” (“Дружба”).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
20 мая 2022 г. 19:10
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
20 мая 2022 г. 16:35
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
20 мая 2022 г. 15:45
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
Неосторожность пешеходов стала причиной трагедии в Баку - ВИДЕО
20 мая 2022 г. 15:43
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
20 мая 2022 г. 15:34
Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане
Международный эксперт поражен масштабами минных загрязнений в Азербайджане
20 мая 2022 г. 14:23
Доктор наук: Вирус обезьяньей оспы вполне может перерасти в эпидемию
Доктор наук: Вирус обезьяньей оспы вполне может перерасти в эпидемию
20 мая 2022 г. 13:43
Канадский эксперт: Карабах связан с Азербайджаном прошлым и будущим
Канадский эксперт: Карабах связан с Азербайджаном прошлым и будущим
20 мая 2022 г. 13:37
Директор фонда: Многие памятники культурного наследия Карабаха разрушены
Директор фонда: Многие памятники культурного наследия Карабаха разрушены
20 мая 2022 г. 12:35
Ндоро: Разминирование освобожденных территорий займет время
Ндоро: Разминирование освобожденных территорий займет время
20 мая 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi