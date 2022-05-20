Гурбангулы Бердымухамедов удостоен высшей госнаграды Татарстана

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Как передает Report, награду на встрече вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что для него «большая честь принять высшую награду Республики Татарстан» и отметил, что расценивает это как знак большого уважения Татарстана народу Туркменистана.

Напомним, что орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» был учреждён 24 марта 2004 года. Он является высшей государственной наградой Республики Татарстан. Данным орденом награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги в развитии государственности Республики Татарстан, обеспечении прав и свобод граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта, за проявленные отвагу и мужество при охране общественного порядка.

Добавим, что это не первая государственная награда Республики Татарстан, вручаемая Гурбангулы Бердымухамедову. Ранее в 2017 году он стал кавалером ордена “Дуслык” (“Дружба”).