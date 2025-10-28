Губернатор Камчатки: 167 пациентов заразились гепатитом в онкодиспансере

Число пациентов, которые заразились гепатитом в онкологическом диспансере на Камчатке, увеличилось с 50 до 167.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ.

"По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором", - сказал он.

Солодов уточнил, что ситуация в онкодиспансере сложилась "крайне болезненная". Губернатор добавил, что продолжается работа по установлению основного источника и причин заражения. По его словам, все необходимое содействие оказывается.

Он также отметил, что у него отсутствует информация, касающаяся количества умерших пациентов. Глава края подчеркнул, что большинство больных пациентов онкодиспансера лечились от тяжелых заболеваний.

В январе стало известно о заражении 36 пациентов в Камчатском краевом онкодиспансере гепатитами B и C. По факту заражения людей ведется эпидемиологическое расследование. СУ СК России по Камчатскому краю сообщило, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").