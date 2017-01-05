Губернатор Измира возложил ответственность за взрыв у здания суда на РПК

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Губернатор турецкой провинции Измир Эрол Аййылдыз возложил ответственность за взрыв и перестрелку у здания суда в одноименном городе Измир на запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК).

Как передает Report со ссылкой на агентство Рейтерс, Аййылдыз заявил, что первые данные указывают на то, что за атакой стоят боевики РПК, которые были вооружены автоматами Калашникова и гранатами.

По словам губернатора Измира, перестрелка между полицейскими и нападавшими предшествовала взрыву у здания суда.

"Столкновение произошло после того, как наши полицейские попытались остановить автомобиль на полицейском посту напротив здания суда района Байраклы. Во время конфликта, когда террористы пытались сбежать, они взорвали бомбу в автомобиле", - цитирует Аййылдыза агентство.