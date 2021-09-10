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Губернатор Астрахани: Прикаспийский культурно-образовательный кластер повысит статус региона

Губернатор Астрахани: Прикаспийский культурно-образовательный кластер повысит статус региона Для Астраханской области с ее уникальным географическим положением очень важно развивать туристическую привлекательность региона и реализовывать крупные проекты в гуманитарной сфере, позиционируя себя воротами России на Каспии.
В регионе
10 сентября 2021 г. 17:15
Губернатор Астрахани: Прикаспийский культурно-образовательный кластер повысит статус региона

Для Астраханской области с ее уникальным географическим положением очень важно развивать туристическую привлекательность региона и реализовывать крупные проекты в гуманитарной сфере, позиционируя себя воротами России на Каспии.

Как передает Report, об этом сказал губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин в ходе проходящего в Астрахани VI Каспийского медиафорума.

"Россия и наш регион имеют давние добрососедские отношения со всеми Прикаспийскими государствами, мы увеличиваем торговый оборот, реализуем совместные проекты в экономической сфере, вместе развиваем образование, здравоохранение, спорт и культуру. Наши отели и рестораны готовы к приему туристов из стран Каспия с учетом их национальных и религиозных особенностей. Мы уверены, что туризм в Астраханской области может и должен стать ведущей отраслью экономики", - сказал Бабушкин.

По его мнению, одним из приоритетов и привлекательных направлений для инвесторов может стать морской круизный туризм.

"Многим хорошо известны знаменитые круизы по Волге, которые были очень популярны в советские годы. Сегодня они вновь востребованы. Ежегодно на теплоходах в Астрахань прибывают около 12 тысяч туристов из разных городов России, поэтому мы хотим и дальше развивать сферу туризма и судоходства, не ограничиваясь лишь региональными маршрутами, тем более что удобное расположение региона - отличная возможность для организации транскаспийских путешествий. Сегодня на Астраханской верфи возводится круизный лайнер "Петр Первый". Планируется, что судно будет курсировать по Волге и Каспию, доставляя туристов к берегам соседних государств", - сказал губернатор области.

Он напомнил, что важнейшими приоритетами концепции приграничного сотрудничества, утвержденного правительством России в 2020 году, являются укрепление связей между приграничными территориями РФ и сопредельными странами, содействие экономическим и гуманитарным контактам, развитие инфраструктуры. По его словам, в Астраханской области предусматривается создание Прикаспийского культурно-образовательного кластера.

"Подобные проекты уже реализуются в 4 российских регионах. Мы хотим запустить более масштабный региональный проект. Помимо организации филиалов крупнейших в России театров и музеев, в состав кластера должен войти межвузовский научно-образовательный кампус для подготовки высококвалифицированных специалистов в области культуры и искусства из стран Прикаспия. В результате наш регион может стать крупнейшим центром развития гуманитарных связей и закрепить за собой статус приоритетного и геостратегического региона. Это позволит активнее реализовывать международные проекты, вместе с тем расширить возможности международного туристического обмена, повысить уважение к национально-культурному и религиозному разнообразию народов Каспийского региона", - сказал Бабушкин.

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