ГУАМ: "Выборы" на востоке Украины являются незаконными

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) не признает легитимность "выборов", состоявшихся в восточной Украине 2 ноября. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном на официальном сайте организации.

В заявлении ГУАМ, отмечается что данные "выборы" незаконны, они были проведены в нарушение Конституции и национального законодательства Украины.

"Организация вновь заявляет о фундаментальной важности уважения территориальной целостности, политической независимости и единства Украины как суверенного государства", - отмечается в заявлении.

Также ГУАМ призвал международное сообщество оказать усилия по нахождению устойчивого политического урегулирования кризиса в Украине.