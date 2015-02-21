​Президент Грузии высказался за урегулирование отношений с Россией путем диалога

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что "проблемы в грузино-российских отношениях должны решаться путем диалога". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в субботу в прямом эфире тбилисской телекомпании "Имеди".

Маргвелашвили высказался за продолжение грузино-российского диалога в формате переговоров между специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе и статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Президент сказал, что "этот формат грузино-российского диалога не должен быть как-то ограничен".