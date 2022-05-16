О нас
Аудио новости

Грузия выразила протест организаторам "Евровидения"

Грузия выразила протест организаторам "Евровидения" Грузия выразила протест организаторам песенного конкурса ”Евровидение - 2022".
В регионе
16 мая 2022 г. 13:33
Грузия выразила протест организаторам Евровидения

Грузия выразила протест организаторам песенного конкурса ”Евровидение - 2022".

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на грузинский Первый канал.

Поводом для протеста стало изменение результатов голосования национального жюри Грузии в пользу Украины.

“В настоящее время в Европейском вещательном союзе (EBU) проводится расследование. Мы ожидаем, что результаты будут объявлены в ближайшее время”, - говорится в сообщении Общественного вещателя.

Национальное жюри Грузии присудило представителю Украины 12 баллов. Однако организаторы конкурса озвучили в эфире цифру 6, а 12 баллов досталось Великобритании.

В EBU сообщили, что были выявлены неверные схемы с голосованием в 6 странах, включая Грузию, в связи с чем результаты голосования национальных жюри были признаны сомнительными.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan “Avroviziya” təşkilatçılarına etirazını bildirib

Самое важное

Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецке могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецке могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
14 мая 2022 г. 21:47
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
14 мая 2022 г. 19:30
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
13 мая 2022 г. 15:22
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
12 мая 2022 г. 14:48
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49
С будущего месяца начнется сертификация учителей
С будущего месяца начнется сертификация учителей
12 мая 2022 г. 12:37
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
11 мая 2022 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi