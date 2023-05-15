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Грузия выдала разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов

Грузия выдала разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской Azimuth Airlines на выполнение чартерных полетов из РФ в республику с 17 мая.
В регионе
15 мая 2023 г. 17:51
Грузия выдала разрешение российской компании Азимут на выполнение рейсов

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской Azimuth Airlines на выполнение чартерных полетов из РФ в республику с 17 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили в интервью телеканалу IMEDI.

"Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это Azimuth Airlines, которая уже с 17 мая может совершать полеты. Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая. Это будут чартерные полеты", - сказал Давиташвили.

Ранее глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили сообщил, что три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все три грузинских аэропорта: Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Он также отметил, что сфера туризма Грузии получит прибыль от 300 до 400 млн долларов в год после того, как будет восстановлено авиасообщение с РФ.

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Версия на английском языке Russia's Azimut airline permitted to fly to Georgia

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