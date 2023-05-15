Грузия выдала разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской Azimuth Airlines на выполнение чартерных полетов из РФ в республику с 17 мая.

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской Azimuth Airlines на выполнение чартерных полетов из РФ в республику с 17 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили в интервью телеканалу IMEDI.

"Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это Azimuth Airlines, которая уже с 17 мая может совершать полеты. Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая. Это будут чартерные полеты", - сказал Давиташвили.

Ранее глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили сообщил, что три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все три грузинских аэропорта: Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Он также отметил, что сфера туризма Грузии получит прибыль от 300 до 400 млн долларов в год после того, как будет восстановлено авиасообщение с РФ.