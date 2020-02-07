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Грузия ввела ограничения на экспорт крупного рогатого скота

Грузия ввела ограничения на экспорт крупного рогатого скота

В Грузии утверждены ограничения на экспорт крупного рогатого скота.

Как сообщает грузинское бюро Report, новые правила подразумевают увеличение веса экспортируемого крупного рогатого скота от 140 до 200 кг.

По мнению Национального агентства продовольствия Грузии, новые правила помогут развить животноводческий сектор, увеличить производство и создать новые рабочие места в перерабатывающей промышленности.

Отметим, что Азербайджан является одной из основных стран, импортирующих крупный рогатый скот из Грузии.

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