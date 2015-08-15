​Грузия уточнила правила приема на работу иностранцев

Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Постановлением министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии от 14 августа, работать в Грузии могут только легально находящиеся в стране иностранцы.

Как передает Report, говорится в постановлении, опубликованном на сайте законодательного вестника Грузии.

«Право устроится на работу и осуществлять оплачиваемую трудовую деятельность есть у законно находящихся в Грузии иммигрантов», — говорится в постановлении.

В течение 30 дней, после вступления в силу контракта с иностранным гражданином, работодатель обязан отправлять в Агенство социального обслуживания Минздрава уведомление о приеме на работу иностранца с указанием его данных и профессии.

С 1 ноября в Грузии вводится термин «трудовой иммигрант» — это работающий в стране иностранец или лицо без гражданства, не имеющий вида на постоянное жительство, инвестиционного вида на жительство в Грузии или гуманитарного статуса.

Со стороны работодателей обязательно заключение контракта с работником. При этом иностранный гражданин будет пользоваться всеми привилегиями, согласно Трудовому кодексу Грузии.

По истечению срока трудового контракта «трудовой мигрант» должен покинуть Грузию, если не существует других оснований для нахождения его в стране.

Легально находящийся в Грузии иностранец — это гражданин другой страны, въехавший на территорию страны с соблюдением всем правил, через пункт пограничного контроля, и у которого не истек срок пребывания в стране, установленный законодательством Грузии. Для разных стран действуют различные виды визового режима. Правительство Грузии в июне определило список 94 стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы и находиться на ее территории в течение года. Также иностранцы могут въезжать в Грузию с визой одной из 50 стран, список которых утвержден правительством и оставаться в течение 90 дней из 180-дневного периода. В остальных случаях необходимо получение въездной грузинской визы.