Грузия усиливает меры безопасности и пограничный контроль

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Грузия усиливает меры безопасности и контроль пограничного режима и стратегических объектов. Как сообщает Report, подобное решение принято по итогам заседания Совета по безопасности и управлению кризисами, проведенного премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили.

"На заседании были рассмотрены вопросы безопасности в стране в контексте положения, сложившегося в мире и в регионах. Члены Совета обсудили усиление превентивных мероприятий и принятие дополнительных мер безопасности. Запланировано усиление контроля пограничного контроля и стратегических объектов", - сообщила пресс-служба правительства Грузии.