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    Грузия усиливает меры безопасности и пограничный контроль

    Состоялось заседание Совета по безопасности и управлению кризисами

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Грузия усиливает меры безопасности и контроль пограничного режима и стратегических объектов. Как сообщает Report, подобное решение принято по итогам заседания Совета по безопасности и управлению кризисами, проведенного премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили. 

    "На заседании были рассмотрены вопросы безопасности в стране в контексте положения, сложившегося в мире и в регионах. Члены Совета обсудили усиление превентивных мероприятий и принятие дополнительных мер безопасности. Запланировано усиление контроля пограничного контроля и стратегических объектов", - сообщила пресс-служба правительства Грузии.

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