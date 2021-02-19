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Грузия углубит сотрудничество для развития Баку-Тбилиси-Карс

Грузия углубит сотрудничество для развития Баку-Тбилиси-Карс Завершение проекта Баку-Тбилиси-Карс значительно сократит время, необходимое для перевозки грузов между Азией и Европой, что позволит Грузии привлечь дополнительные грузы
В регионе
19 февраля 2021 г. 22:09
Грузия углубит сотрудничество для развития Баку-Тбилиси-Карс

Завершение проекта Баку-Тбилиси-Карс значительно сократит время, необходимое для перевозки грузов между Азией и Европой, что позволит Грузии привлечь дополнительные грузы.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в программе нового правительства Грузии на 2021-2024 годы.

В документе подчеркивается, что Грузия продолжит интеграцию в международные транспортные системы и углубит региональное сотрудничество для повышения конкурентоспособности транзитного коридора.

"Планируется работать со странами-партнерами над оцифровкой транзитного коридора, что повысит эффективность и устойчивость грузоперевозок через Грузию", - отмечается в программе.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Bakı-Tbilisi-Qarsın inkişafı üçün əməkdaşlığı dərinləşdirəcək

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