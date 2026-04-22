Грузия стала председателем Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Грузия стала председателем Форума по сотрудничеству в области безопасности (FSC) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как передает Report, об это заявили в грузинском МИД.

Согласно информации, официальное начало председательства Грузии состоялось 22 апреля на открытии форума в Вене. В ходе своего выступления на открытии Форума вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили подробно рассказала об обстановке в сфере безопасности в регионе, проблемах и приоритетах Грузии.

Министр отметила, что ситуация с безопасностью в регионе ОБСЕ остается серьезной проблемой и требует незамедлительного внимания. Бочоришвили обратил внимание на современные, быстро меняющиеся угрозы, выходящие за рамки традиционных рамок безопасности.

М. Бочоришвили пояснила, что, учитывая эту реальность, Совет по безопасности должен не только укреплять существующие обязательства, но и развивать сотрудничество и инновационные подходы: "Грузия твердо убеждена, что уважение согласованных принципов и восстановление доверия между государствами-участниками должны стать отправной точкой наших общих усилий".

Исходя из опыта страны, министр указала, что Грузия поддерживает конструктивное взаимодействие и практические решения в рамках Форума по безопасности пищевых продуктов и стремится к тому, чтобы форум оставался платформой для диалога и ориентированного на результат сотрудничества.

По ее словам, Грузия сталкивается с серьезными проблемами безопасности, в то время как Россия продолжает незаконное военное присутствие в двух регионах страны.

"Выполнение обязательств, взятых в рамках организации, включая те, которые предусмотрены в Венском документе, и другие меры, направленные на укрепление доверия и безопасности, постоянно сталкиваются с трудностями. Механизмы снижения рисков находятся под давлением, уровень прозрачности и предсказуемости в военной сфере низок, а возможности для диалога часто ограничены политическими факторами или факторами безопасности", - заявила глава МИД.

Исходя из этих принципов, министр представил три основных направления председательства Грузии: укрепление Кодекса поведения, влияние вооруженных конфликтов на женщин и девочек, а также нарушения прав человека во время конфликтов.

В заключение Мака Бочоришвили отметила, что Грузия официально подала заявку на председательство в ОБСЕ в 2027 году, что подтверждает приверженность страны ценностям организации. По ее словам, преодоление нынешних вызовов возможно только совместными усилиями, сотрудничеством и взаимным уважением, и Грузия готова играть активную и ответственную роль в этом процессе.

Отметим, что председательство в Форуме осуществляется на основе ротации три раза в год. Грузия будет председательствовать в Форуме до сентября 2026 года.