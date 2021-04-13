Грузия призывает НАТО ускорить процесс членства

Грузия выступает за более активное участие НАТО в Черноморском регионе

"Мы призываем НАТО ускорить процесс принятия Грузии и Украины в Альянс".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе во время выступления на пленарном заседании законодательного органа.

По его словам, Грузия выступает за более активное участие НАТО в Черноморском регионе, что станет гарантом мира, безопасности и стабильности.

Председатель комитета призвал мировое сообщество активно поддерживать суверенитет Грузии и Украины.