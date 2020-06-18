Грузия призвала ЕС к активному участию в урегулировании региональных конфликтов

Нарушение суверенитета и территориальной целостности - наша реальность, и это создало серьезные последствия для региональной безопасности.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на видеоконференции лидеров стран-членов программы "Восточное партнерство" заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Мы надеемся на поддержку Европейского Союза в защите суверенитета и признанной на международном уровне территориальной целостности и более активное участие в мирном урегулировании конфликтов как в Грузии, так и в странах "Восточного партнерства", - сказал премьер-министр.

Г.Гахария отметил, что одной из основных целей стран "Восточного партнерства" является поэтапная интеграция на единый рынок ЕС: "Мы надеемся, что Европейский Союз продемонстрирует поддержку в этом направлении".

Глава правительства заявил о необходимости развития транспортно-коммуникационных связей, добавив, что основное внимание в этой сфере должно быть уделено потенциалу Черноморского региона.