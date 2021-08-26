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Грузия примет эвакуированных из Афганистана

Грузия примет эвакуированных из Афганистана Грузия присоединилась к процессу экстренной гуманитарной эвакуации из Афганистана
В регионе
26 августа 2021 г. 20:09
Грузия примет эвакуированных из Афганистана

Грузия присоединилась к процессу экстренной гуманитарной эвакуации из Афганистана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что с этой целью в стране создан региональный транзитный хаб. Грузия примет эвакуированных сотрудников миссий международных организаций в Афганистане, членов их семей и временно разместит их.

По словам И.Гарибашвили, Грузия своим решением продемонстрировала, что является надежным партнером международного сообщества.

Процесс реализуется с учетом правил безопасности, связанных с коронавирусом, а необходимые расходы покрывают соответствующие международные организации, добавили в правительстве страны.

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Версия на английском языке Georgia to accept evacuees from Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Əfqanıstandan təxliyə olunanları qəbul edəcək

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