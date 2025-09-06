Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В регионе
    • 06 сентября, 2025
    • 13:12
    Грузия пригласила международную миссию наблюдателей на выборы 4 октября

    Грузия пригласила миссию наблюдателей на выборы 4 октября.

    Как передает местное бюро Report, власти Грузии направили БДИПЧ/ОБСЕ письменное приглашение на миссию по наблюдению за местными выборами 4 октября.

    Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на брифинге сообщил, что правительство уже направило организации официальное письмо.

    "Надеемся, что, несмотря на неоднократные оскорбления и давление, БДИПЧ/ОБСЕ не откажется направить наблюдательную миссию в Грузию. Правительство Грузии подтверждает свою полную готовность по традиции создать все условия для того, чтобы миссия БДИПЧ/ОБСЕ, могла полноценно наблюдать за выборами", - заявил Кобахидзе.

