Грузия получит анкету для членства в ЕС на следующей неделе

Грузия получит анкету для членства в Европейском Союзе (ЕС) на следующей неделе.

Грузия получит анкету для членства в Европейском Союзе (ЕС) на следующей неделе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила пресс-секретарь МИД Грузии Мари Нарчемашвили.

По ее словам, получив анкету, Грузия вступит в новый важный этап в процессе интеграции в ЕС: "Грузия активно готовится к следующему этапу подачи заявки на членство. Мы уверены, что Грузия добьется успеха в этом процессе. Тот факт, что Грузия получила анкету за такой короткий срок, является подтверждением поддержки европейскими партнерами процесса интеграции Грузии и успешных реформ".

Отметим, что Грузия готовилась подать официальную заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили подписал заявку на членство в ЕС 3 марта этого года. ЕС принял документ, и Еврокомиссия уже приступила к его обсуждению.