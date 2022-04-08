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Грузия получит анкету для членства в ЕС на следующей неделе

Грузия получит анкету для членства в ЕС на следующей неделе Грузия получит анкету для членства в Европейском Союзе (ЕС) на следующей неделе.
В регионе
8 апреля 2022 г. 13:30
Грузия получит анкету для членства в ЕС на следующей неделе

Грузия получит анкету для членства в Европейском Союзе (ЕС) на следующей неделе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила пресс-секретарь МИД Грузии Мари Нарчемашвили.

По ее словам, получив анкету, Грузия вступит в новый важный этап в процессе интеграции в ЕС: "Грузия активно готовится к следующему этапу подачи заявки на членство. Мы уверены, что Грузия добьется успеха в этом процессе. Тот факт, что Грузия получила анкету за такой короткий срок, является подтверждением поддержки европейскими партнерами процесса интеграции Грузии и успешных реформ".

Отметим, что Грузия готовилась подать официальную заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили подписал заявку на членство в ЕС 3 марта этого года. ЕС принял документ, и Еврокомиссия уже приступила к его обсуждению.

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