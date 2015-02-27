​Премьер Грузии назвал встречи Абашидзе и Карасина успешными

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Власти Грузии не собираются пересматривать или вносить изменения в формат встреч спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с замминистра иностранных дел РФ Григорием Карасиным, заявил журналистам глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", формат встреч не предусматривает рассмотрения политических вопросов, на них решаются вопросы возобновления торговли, транспортного сообщения, культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Формат Абашидзе-Карасин существует уже два года. Этот формат был достаточно успешным, и на этом этапе мы не собираемся его пересматривать или вносить какие-либо изменения", - подчеркнул глава грузинского правительства.