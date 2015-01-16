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    Грузия подписала финансовое соглашение с ЕС на 44 млн. евро

    В 2014-2017 годах ЕС выделит Грузии 410 млн. евро

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В рамках соглашения об ассоциации с ЕС Грузии будет выделена дополнительно сумма в 44 млн. евро. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, соответствующее соглашение было подписано премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и комиссаром ЕС по политике соседства и расширению Йоханнесом Ханом. 

    Как заявил на совместной пресс-конференции премьер-министр Ираклий Гарибашвили после встречи с Йоханнесом Ханом, в 2014-2017 гг. Грузия получит помощь в 410 млн. евро. 

    "Мы благодарны Евросоюзу за оказанную масштабную помощь. Сегодня мы с еврокомиссаром, подписали финансовое соглашение, касающееся выделения гранта в 44 млн. евро",- заявил премьер-министр. 

    По его словам целью этого соглашения является оказание помощи Грузии в рамках компонента глубокой и всеобъемлющей торговой среды, а также развитие частного сектора, малого и среднего бизнеса. 

    Комиссар ЕС  Йоханнес Хан, прибывший в Тбилиси в четверг, заявил о том, что "усилия Грузии по сближению с ЕС являются очень ценными".

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