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Грузия отложила возобновление международных авиарейсов

​Грузия отложила возобновление международных авиарейсов

Грузия перенесла дату возобновления регулярных международных рейсов до 31 июля.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Агентство гражданской авиации страны.

Было отмечено, что авиакомпании уже проинформированы о решении.

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