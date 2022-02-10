Грузия обосновала запрет на транзит армянского продукта

"В Грузии запатентовано около 20 различных продуктов питания. Сюда входят чача, чурчхела, различные виды сыров и мацони".

"В Грузии запатентовано около 20 различных продуктов питания. Сюда входят чача, чурчхела, различные виды сыров и мацони".

Как передает грузинское бюро Report, об этом глава Департамента продовольствия и развития сел министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Грузии Тенгиз Каландадзе сказал в интервью телеканалу "Имеди".

По его словам, запрещено использование даже схожих названий с этими продуктами питания: "По этой причине запрещен транзит продукта мацун, производимого в Армении. Спустя некоторое время с нами связались из министерства сельского хозяйства Армении. Во время беседы мы объяснили ситуацию, и противоположная сторона согласилась. После этого подобные факты не повторялись".

Вопрос также прокомментировала заместитель председателя Национального центра интеллектуальной собственности ("Сакпатенти") Грузии Нино Чиковани. Она отметила, что в стране запрещено прямо или косвенно использовать названия продуктов питания, зарегистрированных в качестве географических указателей, а также аналогичные символы.

Заместитель директора Торгово-промышленной палаты Грузии Магда Болоташвили, в свою очередь, заявила, что государство тратит много ресурсов на позиционирование мацони как грузинского продукта. Он отметила, что грузинские предприниматели также осуществляют упорную деятельность в этом направлении.

Напомним, что Грузия ввела запрет на транзит через свою территорию в Россию продукции мацун, производимого в Армении. Причина – сходство наименования продукта с грузинским продуктом мацони. После запрета Армения была вынуждена импортировать молочный продукт под названием "армянский горный йогурт".