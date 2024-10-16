Грузия не примет участия в заседании "3+3" в Стамбуле

Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" по Южному Кавказу в Стамбуле 18 октября.

Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" по Южному Кавказу в Стамбуле 18 октября.

Как передает Report, об этом ТАСС заявили в МИД страны.

"Нет, мы не будем участвовать [в заседании платформы "3+3" в Стамбуле]. Грузия давно заявляла, что не работает в указанном формате", - сказала сотрудница пресс-службы ведомства.

"Позиция Грузии касательно участия в формате "3+3" не изменилась. Грузия не примет и никогда не принимала участия в указанной встрече", - сказали в МИД страны.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о том, что третье заседание глав МИД Турции, Азербайджана, Армении, РФ и Ирана состоится в Стамбуле.