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Грузия не примет участия в заседании "3+3" в Стамбуле

Грузия не примет участия в заседании "3+3" в Стамбуле Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" по Южному Кавказу в Стамбуле 18 октября.
В регионе
16 октября 2024 г. 14:38
Грузия не примет участия в заседании 3+3 в Стамбуле

Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" по Южному Кавказу в Стамбуле 18 октября.

Как передает Report, об этом ТАСС заявили в МИД страны.

"Нет, мы не будем участвовать [в заседании платформы "3+3" в Стамбуле]. Грузия давно заявляла, что не работает в указанном формате", - сказала сотрудница пресс-службы ведомства.

"Позиция Грузии касательно участия в формате "3+3" не изменилась. Грузия не примет и никогда не принимала участия в указанной встрече", - сказали в МИД страны.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о том, что третье заседание глав МИД Турции, Азербайджана, Армении, РФ и Ирана состоится в Стамбуле.

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Версия на английском языке Georgia won't take part in 3+3 ministerial meeting in Istanbul
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan İstanbulda keçiriləcək “3+3” platformasının iclasında iştirak etməyəcək

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