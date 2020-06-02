Грузия не откроет границу с Арменией

Амиран Гамкрелидзе https://report.az/storage/news/ed25bb922c5545269ee38ebea1234907/91fb1f9c-25ef-4d85-a17c-62b27cb364c0_292.jpg

"Грузия не сможет открыть свои границы для туристов из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, включая Армению".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе в эфире телеканала "Пирвели".

По его словам, Грузия в первую очередь будет принимать туристов из "зеленых" стран: "Будут оформлены двусторонние соглашения со странами с минимальным риском распространения вируса. Также разрабатываются определенные процедуры, которые турист должен будет пройти перед визитом в Грузию".

Отметим, что Грузия с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. На первом этапе соседняя страна намерена создать "безопасные коридоры" для взаимных туристических поездок с Израилем, Австрией, Чехией и Украиной.