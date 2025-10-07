Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    • 07 октября, 2025
    • 12:24
    Грузия не намерена высылать послов западных стран несмотря на их позицию

    Действия аккредитованных в Грузии послов западных стран выходят за дипломатические рамки, однако грузинские власти не планируют высылать дипломатов.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил на брифинге лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.

    По его словам, действия послов содержат явные признаки вмешательства во внутренние дела государства, однако их высылка повлечет за собой дипломатические шаги, которые негативно отразятся на взаимоотношениях Грузии с этими странами. "Поэтому мы остаемся в режиме односторонней дружбы, так как считаем, что нынешняя неприемлемая ситуация временная", – подчеркнул парламентарий.

    Обострение в отношениях с западными дипломатическими миссиями происходит на фоне недавних событий 4 октября, когда группа лиц предприняла попытку штурмовать здание президентской резиденции.

    Во вторник в Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с послами аккредитованных в Тбилиси государств, посвященная этим событиям.

