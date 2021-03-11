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Грузия получит первые дозы вакцины от коронавируса с 13 марта

Грузия получит первые дозы вакцины от коронавируса с 13 марта На первом этапе в Грузию поступит вакцина против коронавируса от AstraZeneca
В регионе
11 марта 2021 г. 14:31
Грузия получит первые дозы вакцины от коронавируса с 13 марта
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На первом этапе в Грузию поступит вакцина против коронавируса от AstraZeneca.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила на брифинге в Минздраве.

Кроме того, по словам министра, ведутся переговоры об ускоренных поставках доз вакцины Pfizer.

"На данном этапе со стороны ЮНИСЕФ была достигнута договоренность об ускоренных поставках вакцины AstraZeneca. Будет поставлено оговоренное ранее количество доз - 43 200, которые будут распределены согласно протоколу, разработанному Советом по вакцинации от COVID.

В настоящее время также ведутся переговоры о достижении соглашения об ускоренных поставках вакцины Pfizer", - заявила Тикарадзе.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstana koronavius əleyhinə vaksin martın 13-də çatdırılacaq

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