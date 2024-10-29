Грузия и Венгрия нацелены на наращивание торговых связей

Грузия и Венгрия будут активно работать для углубления торгово-экономического сотрудничества.

Грузия и Венгрия будут активно работать для углубления торгово-экономического сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после встречи с венгерским коллегой Мартоном Надем.

Согласно информации, торгово-экономические отношения Грузии и Венгрии, перспективы их дальнейшего развития и работа, которую предстоит провести в этом направлении, стали основными темами встречи министров экономики двух стран.

"Между Грузией и Венгрией существует значительный потенциал для углубления торгово-экономического партнерства по многим направлениям. Мы будем активно работать в этом направлении, в том числе в рамках межправительственной комиссии", - заявил Давиташвили.

Отмечается, что очередное заседание комиссии пройдет в Тбилиси, и в его рамках обсудят перспективы углубления сотрудничества в следующих сферах: торговля и инвестиции, туризм, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и энергетика, транспорт, связь и инновации, образование и наука, культура, отношения Грузии и ЕС и другие.

"Хочу отметить, что наши экономические связи растут, в том числе, по данным за девять месяцев текущего года, товарооборот увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 64 миллиона долларов", - сказал грузинский вице-премьер.

Кроме того, первый вице-премьер Грузии подчеркнул, что подписанное в 2024 году соглашение между странами о поощрении и взаимной защите инвестиций сыграет важную роль в реализации инвестиционного потенциала двух стран.

Стороны также обсудили ход реализации проекта подводного черноморского кабеля. Было отмечено, что это важнейший инфраструктурный проект, в том числе с точки зрения безопасности европейской энергосистемы – он должен соединить электроэнергетические системы Грузии и Европы. Стороны договорились, что существующее тесное сотрудничество в направлении его реализации будет продолжено.

Напомним, что в декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.

Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 млрд евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 млн долларов для детального исследования дна Черного моря.