Грузия и США назвали успешными совместные учения около Тбилиси

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Грузии Тина Хидашели и командующий сухопутными войсками ВС США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес назвали успешными завершающиеся сегодня грузино-американские совместные учения "Партнер высокого уровня" (Noble Partner). Об этом они заявили на совместном брифинге в Тбилиси, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Хидашели, маневры "были успешными и важными". Она отметила, что в ходе встречи с Ходжесом "состоялся интересный разговор о проведении таких же учений в 2016 и в последующие годы".

В свою очередь Ходжес сказал, что "сотрудничество США и Грузии в оборонной сфере становится еще более прочным". По его словам, завершающиеся совместные маневры "были очень важны в плане развития сотрудничества двух стран". "Накопленный во время учений опыт будет углублен в будущем году", - подчеркнул он.

11 мая на базе МО Грузии в Вазиани (около Тбилиси) начались учения. С обеих сторон в них было задействовано 600 военнослужащих, из них 200 из США. В день открытия маневров премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что "США являются дружественным для Грузии государством". По его словам, "целью этих учений является расширение сотрудничества двух стран в оборонной сфере".

Вместе с тем, в посольстве США отметили, что "цель учений - повышение совместимости грузинских и американских военных в Силах быстрого реагирования НАТО". "Работа над программой "Партнер высокого уровня" ведется с 2013 года, с того дня, как Грузия выразила готовность подключиться к Силам быстрого реагирования, а США взяли на себя спонсорство участия Грузии в этой программе", - сообщило дипломатическое ведомство.

Более года назад представители МО Грузии заявили, что "с 2015 года Грузия подключается к Силам быстрого реагирования НАТО и с этой целью государством-спонсором избраны США".