Грузия и Китай подписали меморандум о развитии авиационного сообщения

Грузия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в авиационной сфере.

Как сообщает грузинское бюро Report, документ подписали министр экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили и заместитель директора Администрации гражданской авиации Китая Хан Зун.

"Авиационное соглашение станет важным шагом вперед и также придаст дополнительный импульс прямым рейсам между странами", – заявила Квривишвили.

В рамках нового соглашения стороны будут совместно работать над расширением авиатранспортных связей, развитием авиационной инфраструктуры и углублением сотрудничества в логистике.