Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Грузия и Китай подписали меморандум о развитии авиационного сообщения

    В регионе
    • 04 ноября, 2025
    • 18:28
    Грузия и Китай подписали меморандум о развитии авиационного сообщения

    Грузия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в авиационной сфере.

    Как сообщает грузинское бюро Report, документ подписали министр экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили и заместитель директора Администрации гражданской авиации Китая Хан Зун.

    "Авиационное соглашение станет важным шагом вперед и также придаст дополнительный импульс прямым рейсам между странами", – заявила Квривишвили.

    В рамках нового соглашения стороны будут совместно работать над расширением авиатранспортных связей, развитием авиационной инфраструктуры и углублением сотрудничества в логистике.

    Грузия Китай авиасообщение
    Gürcüstan və Çin hava yolu əlaqəsinin inkişafı üzrə memorandum imzalayıb

    Последние новости

    18:42

    Увеличились обязательства Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

    Финансы
    18:37

    Каллас: Мы пытаемся ввести санкции против применяющих силу в отношении мирных демонстрантов в Грузии

    В регионе
    18:35

    Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

    Футбол
    18:29

    Алкис Дракинос: Поддержка ЕБРР ИКТ-проектов в Азербайджане способствует формированию сильной цифровой экономики

    ИКТ
    18:28

    Грузия и Китай подписали меморандум о развитии авиационного сообщения

    В регионе
    18:15

    Гурбан Гурбанов: Продажа билетов на матч "Карабах" - "Челси" контролируется клубом

    Футбол
    18:12

    В Азербайджане внедрены первые стандарты в сфере искусственного интеллекта

    ИКТ
    18:07

    В Балакене задержаны подозреваемые в похищении 17-летней девушки

    Происшествия
    18:04

    В Нахчыване выделили около 700 га под строительство СЭС

    Энергетика
    Лента новостей