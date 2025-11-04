Грузия и Китай подписали меморандум о развитии авиационного сообщения
В регионе
- 04 ноября, 2025
- 18:28
Грузия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в авиационной сфере.
Как сообщает грузинское бюро Report, документ подписали министр экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили и заместитель директора Администрации гражданской авиации Китая Хан Зун.
"Авиационное соглашение станет важным шагом вперед и также придаст дополнительный импульс прямым рейсам между странами", – заявила Квривишвили.
В рамках нового соглашения стороны будут совместно работать над расширением авиатранспортных связей, развитием авиационной инфраструктуры и углублением сотрудничества в логистике.
