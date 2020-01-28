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Грузия эвакуирует граждан из Китая из-за коронавируса

​Грузия эвакуирует граждан из Китая из-за коронавируса

"Полеты из Грузии в Китай будут запрещены".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила министр по делам перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, также запланирована эвакуация находящихся в Китае граждан Грузии: "Сегодня будет принято решение о способе эвакуации граждан. Мы принимаем активные профилактические меры, поэтому риск мал. Сейчас нет никакой опасности, однако это не значит, что опасности не будет".

Министр отметила, что принимаются все меры для минимизации риска проникновения коронавируса на территорию Грузию.

В городе Ухань – основном очаге распространения коронавируса - находятся 5 граждан Грузии. 

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