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Грузинский политолог: Президент Ильхам Алиев показал всем, как восстанавливают территориальную целостность

Грузинский политолог: Президент Ильхам Алиев показал всем, как восстанавливают территориальную целостность Президент Азербайджана Ильхам Алиев показал всем, как восстанавливают территориальную целостность и создают мир.
В регионе
18 ноября 2023 г. 00:52
Грузинский политолог: Президент Ильхам Алиев показал всем, как восстанавливают территориальную целостность

Президент Азербайджана Ильхам Алиев показал всем, как восстанавливают территориальную целостность и создают мир.

Об этом корреспонденту грузинского бюро Report сказал местный политолог Леван Мамаладзе.

Он отметил, что Грузия никогда не сделает неправильного шага в отношении своего самого верного друга и стратегического партнера - Азербайджана, а визит грузинского министра обороны в Армению является шагом, который рассчитан на достижение мира в регионе.

"Еще в прошлом году премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с призывом к миру в регионе. Визит нашего министра обороны в Армению на фоне заинтересованности этой страны в подписании мирного договора следует оценивать именно в данном контексте. Потому что Грузия выступает с инициативой установления прочного мира на Кавказе.Инициатором этого процесса, конечно же, стал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он показал всем, как восстанавливают территориальную целостность и создают мир.

Думаю, что после подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном мирного договора на Кавказе будет постоянный мир и развитие. После этого никакая другая страна не сможет посеять семя раздора в регионе", - отметил Л.Мамаладзе.

Политолог добавил, что в настоящее время Армения практически прекратила сотрудничество с Россией.

"Связи, в частности в военной сфере, полностью подорваны. Потому что Армения заявила о желании интегрироваться в НАТО. В связи с этим в некоторых странах Запада был проведен ряд встреч. В последний раз вопрос о вступлении Армении в НАТО был обозначен во время встреч в Испании, в которых также приняли участие премьер-министры Грузии и Армении", - заключил Леван Мамаладзе.

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Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: “Prezident İlham Əliyev hər kəsə sübut etdi ki, ərazi bütövlüyü necə bərpa olunur”

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