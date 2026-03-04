Грузинский парламент принял поправки к закону "О грантах"

Парламент Грузии в третьем чтении принял изменения в закон "О грантах" вместе с сопутствующими законопроектами.

Как сообщает грузинское бюро Report, поправки были выдвинуты на голосование на сегодняшнем пленарном заседании.

За законопроект проголосовали 78 депутатов, против - девять.

Согласно ему, грантом будет считаться передача денежных средств или имущества субъектом, предусмотренным соответствующей статьей закона, если такие средства направляются или могут быть направлены на деятельность с целью повлиять на власть Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, внешнюю политику, а также осуществляемую в интересах властей иностранного государства или политических партий.

Юридические лица, зарегистрированные за рубежом, будут обязаны до получения гранта получить соответствующее согласие правительства Грузии.

Согласно принятому в третьем чтении законопроекту, если юридическое лицо другого государства, имеющее в Грузии зарегистрированный филиал, представительство или подразделение, получит грант без согласия, это повлечет ответственность.

По разъяснению докладчика, в Грузии существуют фонды, различные организации, а также представительства и филиалы их иностранных "материнских компаний" - в случае получения средств они также будут обязаны обратиться к правительству Грузии за соответствующим согласием. В данном случае предусмотрена административная ответственность в размере двойной суммы полученного гранта. В отношении других лиц будет применяться уголовная ответственность - речь идёт о действующих в Грузии физических и юридических лицах, получающих гранты.

Лицам, получившим гранты до вступления закона в силу, будет предоставлен месяц для обращения за разрешением.

Согласно принятым изменениям, в течение месяца такие лица смогут использовать средства, например, для оплаты коммунальных услуг и выполнения иных обязательств. Если правительство не даст согласия, они будут обязаны прекратить использование полученного гранта. В противном случае наступит уголовная ответственность.