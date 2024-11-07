Грузинский эксперт: Восстановление территориальной целостности Азербайджана стало историческим событием для региона

Восстановление Азербайджаном территориальной целостности в 44-дневной Отечественной войне 2020 года стало историческим событием для региона Южного Кавказа. Важно также то, что Грузия выступила принимающей стороной мирных переговоров по этому вопросу.

Восстановление Азербайджаном территориальной целостности в 44-дневной Отечественной войне 2020 года стало историческим событием для региона Южного Кавказа. Важно также то, что Грузия выступила принимающей стороной мирных переговоров по этому вопросу.

Об этом в интервью местному бюро Report заявил грузинский эксперт, представитель общественного движения "Единая Нейтральная Грузия" Вадо Шакаришвили.

Он отметил, что наряду с изменениями в регионе важно обеспечить долгосрочный мир на Южном Кавказе. Восстановление территориальной целостности Азербайджана очень важно для будущего региона, сказал эксперт.

"Это был прогресс не только для Азербайджана, но и для всего Южного Кавказа. Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан полностью обеспечил государственный суверенитет и независимость", - заявил Шакаришвили.

Политолог также отметил, что политика Грузии направлена на восстановление территориальной целостности исключительно мирным путем. Он указал, что для стабильной и мирной жизни на Южном Кавказе странам региона необходимо совместно реализовывать важные проекты.

Он также отметил важность празднования Азербайджаном Дня Победы не только для самой страны, но и для всего региона.

"Грузия готова внести свой вклад в подписание прочного мирного договора сегодня и в будущем", - заключил эксперт.