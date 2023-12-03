Грузинский эксперт: Спасти Армению из положения, в котором она оказалась, может только Азербайджан

Спасти Армению из положения, в котором она оказалась из-за закрытия пограничного пункта "Верхний Ларс", может только Азербайджан.

Спасти Армению из положения, в котором она оказалась из-за закрытия пограничного пункта "Верхний Ларс", может только Азербайджан.

Об этом корреспонденту местному бюро Report сказал грузинский военно-политический эксперт Вахтанг Маисая, комментируя закрытие контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге, которая является единственным маршрутом, соединяющим Армению и РФ.

"Армянская сторона должна подписать мирное соглашение. В противном случае это будет концом для Армении", - подчеркнул эксперт.

По его словам, мирный договор откроет путь для экономических отношений.

"После подписания договора также наладятся торгово-экономические связи Армении с Азербайджаном и Турцией. Это в свою очередь означает открытие нового коридора, благодаря которому повысится как торговый потенциал Южного Кавказа, так и его безопасность", - сказал В.Маися.

Он также поделился своими ожиданиями относительно сроков подписания азербайджано-армянского мирного договора.

"Нынешними темпами мирное соглашение будет подписано не позднее января-февраля 2024 года. Официальный Ереван понимает, что этот документ не только спасет их, но и сделает регион экономически сильным", - заключил Вахтанг Маисая.