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Грузинский эксперт: Спасти Армению из положения, в котором она оказалась, может только Азербайджан

Грузинский эксперт: Спасти Армению из положения, в котором она оказалась, может только Азербайджан Спасти Армению из положения, в котором она оказалась из-за закрытия пограничного пункта "Верхний Ларс", может только Азербайджан.
В регионе
3 декабря 2023 г. 14:09
Грузинский эксперт: Спасти Армению из положения, в котором она оказалась, может только Азербайджан

Спасти Армению из положения, в котором она оказалась из-за закрытия пограничного пункта "Верхний Ларс", может только Азербайджан.

Об этом корреспонденту местному бюро Report сказал грузинский военно-политический эксперт Вахтанг Маисая, комментируя закрытие контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге, которая является единственным маршрутом, соединяющим Армению и РФ.

"Армянская сторона должна подписать мирное соглашение. В противном случае это будет концом для Армении", - подчеркнул эксперт.

По его словам, мирный договор откроет путь для экономических отношений.

"После подписания договора также наладятся торгово-экономические связи Армении с Азербайджаном и Турцией. Это в свою очередь означает открытие нового коридора, благодаря которому повысится как торговый потенциал Южного Кавказа, так и его безопасность", - сказал В.Маися.

Он также поделился своими ожиданиями относительно сроков подписания азербайджано-армянского мирного договора.

"Нынешними темпами мирное соглашение будет подписано не позднее января-февраля 2024 года. Официальный Ереван понимает, что этот документ не только спасет их, но и сделает регион экономически сильным", - заключил Вахтанг Маисая.

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Версия на азербайджанском языке Gürcü ekspert: "Ermənistanı düşdüyü vəziyyətdən yalnız Azərbaycan xilas edə bilər”

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