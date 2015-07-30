Грузинские власти выставили на аукцион земли в центре Тбилиси

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Национальное агентство госимущества минэкономики Грузии объявило электронный аукцион по приватизации земли несельскохозяйственного назначения площадью более одного гектара, которое расположено по адресу улица Миндели, 11.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, начальная цена аукциона 2,15 млн. долларов США.

Отмечается, что указанное имущество находится в одном из центральных районов Тбилиси.

Критерий определения победителя - удовлетворение условий и требований аукциона и предложение максимальной цены.

Согласно условиям аукциона итоги будут аннулированы, если приватизационная сумма не будет оплачена в 30 календарных дней.