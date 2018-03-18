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    Грузинские СМИ сообщили о скорой отставке премьера Квирикашвили

    В отставку уйдут и несколько других членов правящей команды

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в скором времени может покинуть пост.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави 2» .

    В отставку уйдут и несколько других членов правящей команды.

    По информации СМИ, возможный уход Квирикашвили стал активно обсуждаться после публикации главой правительства открытого письма в адрес российских властей с призывом наладить отношения между двумя странами. Как передает телеканал, в грузинском правительстве разделились мнению относительно взаимоотношений с российской стороной, а окончательное решение об отставке принимает основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

    Вместе с нынешним премьером свои посты могут покинуть глава МВД Георгий Гахария и министр финансов Мамука Бахтадзе.

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