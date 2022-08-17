Грузинские НКО требуют от правительства восстановить визы с РФ из-за наплыва россиян

Более 20 влиятельных некоммерческих организаций Грузии подписали совместное заявление с требованием к правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) и правительству Ираклия Гарибашвили немедленно ввести визовый режим для граждан России.

Более 20 влиятельных некоммерческих организаций Грузии подписали совместное заявление с требованием к правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) и правительству Ираклия Гарибашвили немедленно ввести визовый режим для граждан России.

Особое беспокойство лидеров прозападных НКО вызвали последние статистические данные, опубликованные накануне правительством, а также Национальной администрацией туризма, передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

"С января по июль 2022 года темпы прибытия людей из РФ в Грузию значительно повысились",— отмечают авторы письма. Кроме того, они отмечают, что после начала боевых действий в Украине "в Грузии зарегистрировано около 6,4 тыс. российских компаний, что в семь раз превышает показатель за весь 2021 год".

НКО считают угрозой значительное увеличение экспорта в Россию в условиях международных санкций против этой страны, а массовый приток российских граждан и открытие в Грузии бизнеса, как отмечается в документе, указывает на то, что россияне используют Грузию "для смягчения эффекта от международных санкций против РФ".

Некоммерческие организации напоминают, что контроль за въездом в Грузию российских граждан и открытие ими предприятий является "вопросом национальной безопасности страны". Согласно их утверждению, Россия может использовать пребывание в страну большого числа своих граждан "для оккупации остальной территории Грузии под предлогом защиты россиян".

"Любая независимая страна вправе решать, граждане каких стран имеют право въезжать, передвигаться и пользоваться благами страны",— говорится в заявлении НКО.

"На основании всего вышеизложенного требуем немедленно установить визовый режим для граждан России и пересмотреть правовой статус лиц, уже въехавших на территорию страны",— резюмируют авторы заявления.