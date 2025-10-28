Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Грузинские и армянские парламентарии обсудили мирный процесс в регионе

    Грузинские и армянские парламентарии обсудили мирный процесс в регионе

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили провел встречу с председателем Комитета по науке, образованию, культуре, диаспоре, спорту и молодежи Национального собрания Армении Сисаком Габриеляном и членами комитета.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.

    Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения и процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа. Было отмечено, что обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе создаст важные экономические и социальные возможности для всех трех стран - Грузии, Азербайджана и Армении.

    Шалва Папуашвили подчеркнул, что Грузия всегда поддерживала мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, и последние события создают возможность для перехода к новому этапу в развитии региона.

    Gürcüstan və Ermənistan parlament nümayəndələri regiondakı sülh prosesini müzakirə ediblər
    Georgian, Armenian parliamentarians discuss peace process in region

