Грузинские и армянские парламентарии обсудили мирный процесс в регионе

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили провел встречу с председателем Комитета по науке, образованию, культуре, диаспоре, спорту и молодежи Национального собрания Армении Сисаком Габриеляном и членами комитета.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения и процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа. Было отмечено, что обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе создаст важные экономические и социальные возможности для всех трех стран - Грузии, Азербайджана и Армении.

Шалва Папуашвили подчеркнул, что Грузия всегда поддерживала мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, и последние события создают возможность для перехода к новому этапу в развитии региона.