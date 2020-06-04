Грузинская оппозиция осудила правительство за напряженность вокруг "Кешикчидаг"

Правительство Грузии ответственно за предотвращение провокаций вокруг "Кешикчидаг" и не усугубление ситуации.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Серги Капанадзе.

По его словам, вопрос может быть решен не провокациями, а только путем переговоров: "В последнее время из-за заявлений и неверных шагов правительства проблема усугубилась. С дружеским Азербайджаном этот вопрос может быть решен путем переговоров, и все внимание следует обратить на это".

Другой оппозиционный депутат, руководитель партийной фракции Единого национального движения Роман Гоциридзе полагает, что ситуация с "Кешикчидаг" сложнее, чем была год назад: "Причиной этого стали безответственные шаги и заявления президента Грузии. Президент и правительство должны нести ответственность за нынешнее состояние".

Член парламента сказал, что азербайджанская сторона сдержанно относится к вопросу: "Вопрос должен решиться объективно и два государства должны прийти к согласию по спорным моментам".