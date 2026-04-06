    "Грузинская мечта" предлагает новые поправки в закон "О грантах"

    06 апреля, 2026
    Грузинская мечта предлагает новые поправки в закон О грантах

    Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" внесли в парламент законопроект об очередных поправках в закон "О грантах".

    Как сообщает грузинское бюро Report, согласно документу, финансовые средства, выделяемые аккредитованными в Грузии дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и международными организациями, не будут расцениваться как гранты.

    Речь идет о финансовых средствах, связанных с политическими и общественными интересами иностранных государств или политических партий, непосредственно относящихся к деятельности самих дипмиссий.

    Согласно поправкам, непризнание таких средств грантами будет способствовать более четкому и унифицированному применению закона. В пояснении к законопроекту говорится, что новые изменения направлены на устранение правовых пробелов.

    Напомним, что по инициативе "Грузинской мечты" и на основании ранее принятых парламентом решений правила получения иностранных грантов были ужесточены.

    партия Парламент Грузии Закон о грантах
