"Грузинская мечта" предлагает новые поправки в закон "О грантах"

Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" внесли в парламент законопроект об очередных поправках в закон "О грантах".

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно документу, финансовые средства, выделяемые аккредитованными в Грузии дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и международными организациями, не будут расцениваться как гранты.

Речь идет о финансовых средствах, связанных с политическими и общественными интересами иностранных государств или политических партий, непосредственно относящихся к деятельности самих дипмиссий.

Согласно поправкам, непризнание таких средств грантами будет способствовать более четкому и унифицированному применению закона. В пояснении к законопроекту говорится, что новые изменения направлены на устранение правовых пробелов.

Напомним, что по инициативе "Грузинской мечты" и на основании ранее принятых парламентом решений правила получения иностранных грантов были ужесточены.