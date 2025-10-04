"Грузинская мечта" объявила о победе на муниципальных выборах

Правящая партия "Грузинская мечта" объявила о победе на выборах во всех муниципалитетах в первом туре.

Как передает Report со ссылкой на Первый канал, об этом говорится в публикации, размещенной на странице партии в Facebook.

"Мы выиграли выборы во всех муниципалитетах в первом туре, мы начали в четырех, в четырех и закончили", - говорится в сообщении.

Руководство партии оценило результаты выборов как показатель доверия народа к правящей партии и заявило, что Грузия продолжит продвигаться по пути стабильности и развития.

Отметим, что сегодня в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По информации Центральной избирательной комиссии страны, голосование во всех регионах прошло в спокойной обстановке и при высокой активности избирателей.