"Грузинская мечта" объявила о победе на муниципальных выборах
- 04 октября, 2025
- 20:42
Правящая партия "Грузинская мечта" объявила о победе на выборах во всех муниципалитетах в первом туре.
Как передает Report со ссылкой на Первый канал, об этом говорится в публикации, размещенной на странице партии в Facebook.
"Мы выиграли выборы во всех муниципалитетах в первом туре, мы начали в четырех, в четырех и закончили", - говорится в сообщении.
Руководство партии оценило результаты выборов как показатель доверия народа к правящей партии и заявило, что Грузия продолжит продвигаться по пути стабильности и развития.
Отметим, что сегодня в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По информации Центральной избирательной комиссии страны, голосование во всех регионах прошло в спокойной обстановке и при высокой активности избирателей.