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    Группировка ракетных кораблей Каспийской флотилии России после нанесения ударов по ИГ вернулась на базу

    Ранее корабли Каспийской флотилии нанесли массированный удар 18 крылатыми ракетами по семи целям позиций боевиков ИГ

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Корабельная ударная группа Каспийской флотилии России в составе ракетного корабля "Дагестан", малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг" вернулась на базу в Махачкалу после выполнения задач в Каспийском море. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости,  об этом заявили в  пресс-службе Южного военного округа РФ.

    "В настоящее время, в соответствии с планом боевой подготовки корабельных соединений Каспийской флотилии, экипажи с приданными судами обеспечения начали подготовку к проведению очередного этапа боевой службы в Каспийском море", — говорится в релизе.

    20 ноября Минобороны России опубликовало новое видео запуска ракет класса "Калибр" из акватории Каспийского моря по объектам террористов в Сирии. В ведомстве сообщили, что корабли Каспийской флотилии в пятницу нанесли массированный удар 18 крылатыми ракетами по семи целям позиций боевиков в провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо. 

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