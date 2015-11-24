Группировка ракетных кораблей Каспийской флотилии России после нанесения ударов по ИГ вернулась на базу

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Корабельная ударная группа Каспийской флотилии России в составе ракетного корабля "Дагестан", малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг" вернулась на базу в Махачкалу после выполнения задач в Каспийском море. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

"В настоящее время, в соответствии с планом боевой подготовки корабельных соединений Каспийской флотилии, экипажи с приданными судами обеспечения начали подготовку к проведению очередного этапа боевой службы в Каспийском море", — говорится в релизе.

20 ноября Минобороны России опубликовало новое видео запуска ракет класса "Калибр" из акватории Каспийского моря по объектам террористов в Сирии. В ведомстве сообщили, что корабли Каспийской флотилии в пятницу нанесли массированный удар 18 крылатыми ракетами по семи целям позиций боевиков в провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо.